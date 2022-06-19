«Стоял лес, полностью был борщевик». Как жителям белорусской деревни удалось от него избавиться?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают борьбу с борщевиком Сосновского. В нашей стране для этого разработана даже специальная программа. И надо отметить, схватка буквально не на жизнь, а на смерть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Растение ядовитое, и встреча с ним может закончиться трагически. Но в целом за последнее время наступление этого мутанта удается сдерживать и наносить эффективные ответные удары. Только в отдельных регионах перевес по-прежнему на стороне противника.

Деревня Носовичи. Еще совсем недавно опасные зонтики здесь были повсюду. Но за 10 лет от них не осталось ни следа. Местные жители с ужасом вспоминают прежние плантации инвазивного растения.