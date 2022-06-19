«Стоял лес, полностью был борщевик». Как жителям белорусской деревни удалось от него избавиться?
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают борьбу с борщевиком Сосновского. В нашей стране для этого разработана даже специальная программа. И надо отметить, схватка буквально не на жизнь, а на смерть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Растение ядовитое, и встреча с ним может закончиться трагически. Но в целом за последнее время наступление этого мутанта удается сдерживать и наносить эффективные ответные удары. Только в отдельных регионах перевес по-прежнему на стороне противника.
Деревня Носовичи. Еще совсем недавно опасные зонтики здесь были повсюду. Но за 10 лет от них не осталось ни следа. Местные жители с ужасом вспоминают прежние плантации инвазивного растения.
Петр Рубацкий, житель деревни Носовичи:
Здесь все, что видите, – стоял лес, полностью был борщевик. В рост борщевик до 2 метров доходил. Там невозможно было ничему расти – полностью все в борщевике.
Обратились в райисполком. Они дали согласие произвести химией уборку борщевика. Как видите в настоящее время, – хорошее дело.
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Борьбу с борщевиком жители Носовичей ведут и самостоятельно. Ведь эта работа на уничтожение злостного растения должна быть не только за пределами, но и на самих частных подворьях.
Петр Рубацкий:
Где ему хотелось, там и произрастал. Здесь рос и там. Обкашивалась эта территория. Но все равно проходит время – месяц, недели три – где-то вылазит.
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