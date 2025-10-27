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Путин готов принять концепцию США по урегулированию в Украине – Лавров

27 октября 2025 07:25
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Путин готов принять концепцию США по урегулированию в Украине – Лавров-0

На саммите на Аляске президент России Владимир Путин выразил готовность работать над урегулированием конфликта в Украине на основе концепции, предложенной Соединенными Штатами.  Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам министра, перед встречей специальный посланник Стивен Уиткофф передал Москве американские предложения, которые были тщательно изучены.

В ходе переговоров Путин подтвердил каждый пункт концепции и заявил о готовности двигаться вперед, основываясь на ней. Однако прямого ответа от Соединенных Штатов не последовало – стороны взяли паузу для обсуждения. Позже Дональд Трамп обсудил инициативу с западными союзниками, а Путин – с партнерами России.

Фото: pixabay

# Сергей Лавров # Международная политика

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