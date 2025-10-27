Ущерб от организованной преступности в ФРГ превысил 2,5 млрд евро

Организованная преступность наносит колоссальный урон экономике Германии. Согласно отчету Федерального ведомства по уголовным делам, за год ущерб от деятельности криминальных структур превысил 2,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревожным сигналом является активное вовлечение в преступные схемы подростков и даже детей. В течение 2024 года немецкими правоохранительными органами инициировано около 700 расследований. Две трети приходятся на преступления, совершенные в киберпространстве. Пристальное внимание правоохранителей приковано и к наркобизнесу. В 2024 году зарегистрировано свыше 96 тысяч нарушений, связанных с оборотом запрещенных веществ.