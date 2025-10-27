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Ущерб от организованной преступности в ФРГ превысил 2,5 млрд евро

27 октября 2025 07:46
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Организованная преступность наносит колоссальный урон экономике Германии. Согласно отчету Федерального ведомства по уголовным делам, за год ущерб от деятельности криминальных структур превысил 2,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб от организованной преступности в ФРГ превысил 2,5 млрд евро-2

Тревожным сигналом является активное вовлечение в преступные схемы подростков и даже детей. В течение 2024 года немецкими правоохранительными органами инициировано около 700 расследований. Две трети приходятся на преступления, совершенные в киберпространстве. Пристальное внимание правоохранителей приковано и к наркобизнесу. В 2024 году зарегистрировано свыше 96 тысяч нарушений, связанных с оборотом запрещенных веществ.

# Международная политика

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