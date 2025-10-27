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В США неизвестные расстреляли толпу – есть жертвы

27 октября 2025 07:55
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Очередной случай массовой стрельбы в США. В Пенсильвании неизвестные открыли огонь по толпе перед местным университетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там собрались сотни людей, чтобы отпраздновать победу местной футбольной команды.

В США неизвестные расстреляли толпу – есть жертвы-2

В результате как минимум один человек погиб, еще шестеро получили ранения. После первых выстрелов возникла паника и давка, сообщается о нескольких пострадавших. Полиция задержала одного подозреваемого, у него найдено незарегистрированное оружие. Сейчас идет поиск остальных. Точное количество нападавших неизвестно. Так же, как и их мотивы. Власти пока не рассматривают версию теракта. Следователи предполагают, что стрельба возникла в результате конфликта.

# США # Стрельба

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