Партия лидера Аргентины Милея побеждает на промежуточных парламентских выборах

Партия президента Аргентины Хавьера Милей «Свобода наступает» лидирует на промежуточных парламентских выборах, получив большинство голосов в 16 из 23 провинций и в столице. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительным данным, партия набирает около 41% голосов и получает 64 места в нижней палате парламента, опережая оппозиционную «Силу Родины» на 31 мандат.

Победа в Буэнос-Айресе, крупнейшей провинции страны, где партия ранее потерпела поражение на местных выборах, была особенно значимой. В Сенате, где была обновлена треть состава, «Свобода наступает» одержало победу в шести из восьми провинций.

Эти выборы стали важным испытанием для курса Милея. Из-за отсутствия голосов в парламенте его правительство ранее было вынуждено искать компромиссы с другими силами, а оппозиции удалось заблокировать ряд социальных инициатив. Незадолго до голосования Милея поддержал президент США Дональд Трамп.

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