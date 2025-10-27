Малайзия и США заключили соглашение о взаимных тарифах

Малайзия и Соединенные Штаты заключили соглашение о взаимных тарифах. Так, Вашингтон снизит уровень пошлин с 25 до 19 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взамен Малайзия обязуется сократить или вовсе отменить импортные пошлины на 98 % американских товаров.

Заключение сделки произошло на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, который стартовал в субботу. Он также стал первой точкой восточного турне Дональда Трампа. В Малайзии лидер США засвидетельствовал и подписание мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей. В скором времени Трамп посетит Японию и Южную Корею. Там он собирается провести торговые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он пройдет с 31 октября по 1 ноября в Южной Корее.