«Стороны пришли к пониманию». МИД Беларуси анонсировал трёхстороннюю встречу Армении, Азербайджана и России

Встречу инициировала Армения, которая сейчас председательствует в организации. Лидеры откровенно обсудили результаты работы миссии ОДКБ, направленной в район армяно-азербайджанской границы в сентябре 2021 года, а также возможную реакцию организации на происходящее.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Очень серьезно и откровенно была обсуждена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы. Стороны смогли обсудить перспективную реакцию нашей организации на эти вопросы, и имеется определенное виденье на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет рассматриваться. Насколько нам стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и Российской Федерации. И дальше стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной сейчас, на конец ноября, очередной сессии Совета коллективной безопасности.