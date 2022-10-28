Прямой эфир

«Стороны пришли к пониманию». МИД Беларуси анонсировал трёхстороннюю встречу Армении, Азербайджана и России

28 октября 2022 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В повестке саммита – ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стороны пришли к пониманию». МИД Беларуси анонсировал трёхстороннюю встречу Армении, Азербайджана и России-1

Встречу инициировала Армения, которая сейчас председательствует в организации. Лидеры откровенно обсудили результаты работы миссии ОДКБ, направленной в район армяно-азербайджанской границы в сентябре 2021 года, а также возможную реакцию организации на происходящее.

«Стороны пришли к пониманию». МИД Беларуси анонсировал трёхстороннюю встречу Армении, Азербайджана и России-4

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Очень серьезно и откровенно была обсуждена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы. Стороны смогли обсудить перспективную реакцию нашей организации на эти вопросы, и имеется определенное виденье на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет рассматриваться. Насколько нам стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и Российской Федерации. И дальше стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной сейчас, на конец ноября, очередной сессии Совета коллективной безопасности.  

# СНГ # общество # Юрий Амбразевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ
28 октября 2022 13:01

Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Частные школы. Престиж или бизнес на родителях? Анонс программы «Решение есть!»
28 октября 2022 12:45

Частные школы. Престиж или бизнес на родителях? Анонс программы «Решение есть!»

«У нас нет никаких разногласий». В Самарканде обсудили вопросы сотрудничества в рамках СНГ
28 октября 2022 12:22

«У нас нет никаких разногласий». В Самарканде обсудили вопросы сотрудничества в рамках СНГ