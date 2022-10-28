Частные школы. Престиж или бизнес на родителях? Анонс программы «Решение есть!»
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Частные школы. Престиж для детей или бизнес на доверчивости родителей?
– Прошу прощения, но прошу вас выйти.
– Ответьте нам на пару вопросов.
– Пожалуйста, покиньте здание.
– Вот отец вашего ученика.
– Я еще раз прошу вас покинуть здание или буду вызывать милицию.
Оценки из воздуха. Как за деньги преподают липовые дисциплины?
По информатике оценка «восемь», хотя ни одного занятия не проводилось. Вот такая вот странная школа.
И что об этом думают в Министерстве образования?
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Я бы родителям посоветовал не направлять своих детей на обучение в эту школу.
Ученье – свет, но есть у него и темная сторона. «Решение есть» в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.