Частные школы. Престиж или бизнес на родителях? Анонс программы «Решение есть!»

Частные школы. Престиж для детей или бизнес на доверчивости родителей?

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

– Прошу прощения, но прошу вас выйти.

– Ответьте нам на пару вопросов.

– Пожалуйста, покиньте здание.

– Вот отец вашего ученика.

– Я еще раз прошу вас покинуть здание или буду вызывать милицию.

Оценки из воздуха. Как за деньги преподают липовые дисциплины?