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Частные школы. Престиж или бизнес на родителях? Анонс программы «Решение есть!»

28 октября 2022 12:45
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Частные школы. Престиж для детей или бизнес на доверчивости родителей?

Частные школы. Престиж или бизнес на родителях? Анонс программы «Решение есть!»-1

– Прошу прощения, но прошу вас выйти.
– Ответьте нам на пару вопросов.
– Пожалуйста, покиньте здание.
– Вот отец вашего ученика.
– Я еще раз прошу вас покинуть здание или буду вызывать милицию.

Оценки из воздуха. Как за деньги преподают липовые дисциплины?

Частные школы. Престиж или бизнес на родителях? Анонс программы «Решение есть!»-4

По информатике оценка «восемь», хотя ни одного занятия не проводилось. Вот такая вот странная школа.

И что об этом думают в Министерстве образования?

Частные школы. Престиж или бизнес на родителях? Анонс программы «Решение есть!»-7

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Я бы родителям посоветовал не направлять своих детей на обучение в эту школу.

Ученье – свет, но есть у него и темная сторона. «Решение есть» в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Школы в Беларуси # общество # Андрей Иванец

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