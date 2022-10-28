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Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ

28 октября 2022 13:01
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Надежда Сасс, СТВ:  
Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав?

Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ-1

Семь из восьми арктических стран станут членами НАТО.

Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ-4

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Мы видим тенденцию к милитаризации Арктики.

Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ-7

Если подсчитать количество баз, то, конечно, со стороны НАТО их гораздо больше, чем России.

Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ-10

Единственная страна, которая может потерять что-то в этой ситуации, это Соединенные Штаты Америки.

Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ-13

Арктика – это наше все.

Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ-16

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 30 октября, в 21:00.

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Вадим Гигин # Фотофакт

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