Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:
Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав?
Надежда Сасс, СТВ:
Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав?
Семь из восьми арктических стран станут членами НАТО.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Мы видим тенденцию к милитаризации Арктики.
Если подсчитать количество баз, то, конечно, со стороны НАТО их гораздо больше, чем России.
Единственная страна, которая может потерять что-то в этой ситуации, это Соединенные Штаты Америки.
Арктика – это наше все.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 30 октября, в 21:00.