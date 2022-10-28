Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:

Удастся ли Арктике остаться зоной сотрудничества, а не соперничества великих держав?

Семь из восьми арктических стран станут членами НАТО.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы видим тенденцию к милитаризации Арктики.

Если подсчитать количество баз, то, конечно, со стороны НАТО их гораздо больше, чем России.

Единственная страна, которая может потерять что-то в этой ситуации, это Соединенные Штаты Америки.

Арктика – это наше все.