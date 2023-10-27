«Сторонники уличных беспорядков живут в окружении хлама». Дзиодзина о влиянии дисциплины и порядка на развитие страны

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Уже не секрет, что в большей степени о человеке можно узнать по его поступкам. Нежели на основе того, что он сам о себе рассказывает. Ведь всегда есть соблазн приукрасить, пытаясь создать впечатление. В этом смысле поступки скорее правдивы. Однако не меньше может сказать обстановка, где он обычно живет и работает. Например, как относится человек к порядку, внимателен ли к отдельным деталям, какая вокруг атмосфера, насколько он лично включен и участвует, чтоб обустроить свое пространство.

Закономерно, что бардак на жилом и рабочем месте – это обычно бардак в голове. Если обращали внимание, то сторонники уличных беспорядков нередко и сами живут в окружении хлама. По аналогии информативно и то пространство, с атмосферой которого люди связаны. На днях президентский Дворец отмечал свои юбилейные 10 лет с момента открытия. В этом году праздничный день совпал со встречей Александра Лукашенко и молодежного актива. Принимая гостей, Президент рассказал про Дворец. Было весьма интересно, тем более, что в услышанной информации много «читается» и о нем. В параллелях. К примеру, погруженность главы государства в строительство. По сути, он мог бы все делегировать третьим лицам, и наверняка бы те справились с набором текущих задач на приличном уровне, но формально. При участии Президента Дворец получился с душой. На подсознательном уровне это негласно читаемо. «В стенах».

Аналогичным образом ощущается Беларусь, когда ее посещают гости. Страна согревает душой. И эта особенность очень «читаема», когда приезжаешь сюда иностранцем. Есть в этой стране что-то теплое и домашнее и при всей аккуратности городов – самобытность и неформальность.