«Сторонники уличных беспорядков живут в окружении хлама». Дзиодзина о влиянии дисциплины и порядка на развитие страны
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Уже не секрет, что в большей степени о человеке можно узнать по его поступкам. Нежели на основе того, что он сам о себе рассказывает. Ведь всегда есть соблазн приукрасить, пытаясь создать впечатление. В этом смысле поступки скорее правдивы. Однако не меньше может сказать обстановка, где он обычно живет и работает. Например, как относится человек к порядку, внимателен ли к отдельным деталям, какая вокруг атмосфера, насколько он лично включен и участвует, чтоб обустроить свое пространство.
Закономерно, что бардак на жилом и рабочем месте – это обычно бардак в голове. Если обращали внимание, то сторонники уличных беспорядков нередко и сами живут в окружении хлама. По аналогии информативно и то пространство, с атмосферой которого люди связаны. На днях президентский Дворец отмечал свои юбилейные 10 лет с момента открытия. В этом году праздничный день совпал со встречей Александра Лукашенко и молодежного актива. Принимая гостей, Президент рассказал про Дворец. Было весьма интересно, тем более, что в услышанной информации много «читается» и о нем. В параллелях. К примеру, погруженность главы государства в строительство. По сути, он мог бы все делегировать третьим лицам, и наверняка бы те справились с набором текущих задач на приличном уровне, но формально. При участии Президента Дворец получился с душой. На подсознательном уровне это негласно читаемо. «В стенах».
Аналогичным образом ощущается Беларусь, когда ее посещают гости. Страна согревает душой. И эта особенность очень «читаема», когда приезжаешь сюда иностранцем. Есть в этой стране что-то теплое и домашнее и при всей аккуратности городов – самобытность и неформальность.
Алена Дзиодзина:
Как правило, атмосфера в стране идет от правительства, личной философии и подхода того, кто главный. А в нашем случае главный Батька. В странах Прибалтики Александра Лукашенко тоже так называют. Осознанно. За участие в жизни страны, дальновидность, хозяйственность. И что особенно отмечают – неравнодушие. Как человек из Прибалтики, я хорошо знаю, что это правда. В процессе строительства во Дворце абсолютно читаемы аналогии с подходом главы государства к политике: «Я люблю природу. Надо трепетно относиться к этому творению. Отсюда порядок и чистота в стране. Я очень жестко требую, чтобы это было. И я попросил, чтобы спроектировали здесь так называемый зимний сад. Потом, когда я сказал, что мы будем делать все сами, полетели предложения».
Схожим образом Президент развивает возможности белорусов внутри государства. Если мы можем произвести свое, то будем справляться своими силами. Как результат – независимость и развитие. На абсолютном контрасте тех стран, что пошли по пути «мы чужое купим». Весь созвучно теме созидания и своих ресурсов то, что Президент рассказал о любимом зале: «Совещание – это обязательно напряжение. Кого-то ругаешь. Вы смотрите, Президент где-то кулаком стукнул по столу. Ну как есть. Поэтому чего этот зал любить?»
Однако в качестве наиболее «близкого» места он отметил зал церемоний, где награждают и чествуют за достижения и талант. По достоинству. «Мне интересно встречаться с такими уникальными людьми, но больше всего мне нравится зал церемоний. Это величественный зал. Когда его только строили, я там все ходил, смотрел на потолок и думал – «наверное, высоко замахнулись. А меня архитекторы убеждали: «Не волнуйтесь. Будет хорошо и красиво. И шторы, и все сошьем». По аналогии с тем потолком «замахнулись» и на развитие своего «белорусского». И как оказалось, уровень взят по ресурсам, когда «свое» хорошо и красиво не менее, чем тот зал, где у нас награждают таланты.
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