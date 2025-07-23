Путин подписал закон о праве белорусов участвовать на местных выборах в России

Еще один шаг в строительстве Союзного государства, где как известно, главный бонус – равные права и возможности для граждан наших стран. Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России. Соответствующий законопроект подписал российский президент Владимир Путин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает, что граждане нашей страны, которые постоянно проживают в России, будут иметь право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичная возможность предоставлена россиянам, постоянно проживающим в Беларуси. Документ вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.