Алёна Дзиодзина: «Наш Президент в отношении белорусов – папа, а немалая часть политиков Запада – нерадивые отчимы»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

21 октября в Беларуси отметили День отца. И в тему того, что нередко нашего Президента народ ласково называет «Батька», предлагаю взглянуть и на других известных политиков, как на условных «отцов». Ведь набор характерных задач в чем-то и правда перекликается. «Отцовские заботы охватывают широкий круг обязанностей и требуют терпения, внимания, трудолюбия и нравственной зрелости», – отметил наш Президент, обращаясь к своим многочисленным детям при поздравлении. По сути, набором точно таких же качеств должен обладать и глава государства, чтобы включаться в жизнь своего народа с заботой. Избирая себе Президента, люди этого ждут, как правило.

И если наш Президент в отношении белорусов – папа, то немалая часть политиков коллективного Запада – нерадивые отчимы. Ведь отец склонен поступать в интересах семьи. А зарубежным политикам нередко словно бы все равно. Волна массовых недовольств непрозрачно нам намекает, что в западном мире с «папами» как-то так себе. «Глава семьи служит безусловным примером для своих детей, помогает им стать всесторонне развитыми и достойными людьми, настоящими патриотами», – озвучил свое понимание роли отца Александр Лукашенко. То же самое справедливо подметить о президентской роли: с лидера государства зачастую берут пример и им вдохновляются, он развивает свое государство и согласно ожиданиям адекватных людей поступает, что характерно, порядочно и с достоинством. Однако присмотревшись к тенденциям в мировой политике, там немного иная история. Зеленский, к примеру, отец униженный. И невзирая на цвет штанов, едва ли хоть в чем-то «скала» и защитник. Не проявил себя таковым. При случае.