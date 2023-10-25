Алёна Дзиодзина: «Наш Президент в отношении белорусов – папа, а немалая часть политиков Запада – нерадивые отчимы»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
21 октября в Беларуси отметили День отца. И в тему того, что нередко нашего Президента народ ласково называет «Батька», предлагаю взглянуть и на других известных политиков, как на условных «отцов». Ведь набор характерных задач в чем-то и правда перекликается. «Отцовские заботы охватывают широкий круг обязанностей и требуют терпения, внимания, трудолюбия и нравственной зрелости», – отметил наш Президент, обращаясь к своим многочисленным детям при поздравлении. По сути, набором точно таких же качеств должен обладать и глава государства, чтобы включаться в жизнь своего народа с заботой. Избирая себе Президента, люди этого ждут, как правило.
И если наш Президент в отношении белорусов – папа, то немалая часть политиков коллективного Запада – нерадивые отчимы. Ведь отец склонен поступать в интересах семьи. А зарубежным политикам нередко словно бы все равно. Волна массовых недовольств непрозрачно нам намекает, что в западном мире с «папами» как-то так себе. «Глава семьи служит безусловным примером для своих детей, помогает им стать всесторонне развитыми и достойными людьми, настоящими патриотами», – озвучил свое понимание роли отца Александр Лукашенко. То же самое справедливо подметить о президентской роли: с лидера государства зачастую берут пример и им вдохновляются, он развивает свое государство и согласно ожиданиям адекватных людей поступает, что характерно, порядочно и с достоинством. Однако присмотревшись к тенденциям в мировой политике, там немного иная история. Зеленский, к примеру, отец униженный. И невзирая на цвет штанов, едва ли хоть в чем-то «скала» и защитник. Не проявил себя таковым. При случае.
Алена Дзиодзина:
И если оценивать в целом, Дуда и Моравецкий – «отцы» гулящие. Про ценности человека в первую очередь говорят поступки. И если взглянуть на решения польских пап, то им в принципе наплевать на семью. Было бы только сейчас хорошо, но в перспективе – недальновидные оба. Иначе в американскую череду интриг попросту не ввязались. Удобная и беспечная в настоящий момент политика с позиции польских папаш, но абсолютно ущербная для детей. Как результат: обостренные отношения и конфликт в семье с полным набором «недетских» претензий. В итоге пришлось расстараться, чтобы после парламентских выборов хоть из семьи не выгнали.
А Байден вообще как отец забывчивый: мало ли что он кому обещал. Чего не помню, того, вероятно, и не было. Не святые отцы из Европы знают, американский «папик» и их соблазнял. А потом соблазнил и кинул. И что характерно же – по традиции. Как оказалось, не всех отцов накопленный опыт чему-то учит. И нужно быть умудренным батькой, чтобы грамотно оценить историю.
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