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«Столько подарков всегда, столько внимания». Как прошёл праздник для первоклашек?

25 августа 2022 14:47
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Новости Беларуси. В кинотеатре «Беларусь» в преддверии Дня знаний поздравили первоклассников, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Столько подарков всегда, столько внимания». Как прошёл праздник для первоклашек?-1

150 ребят из многодетных и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Для школьников подготовили праздничную программу. Работали аниматоры, выступили детские коллективы, состоялся и показ анимационного фильма. Будущие первоклассники получили подарки: рюкзаки со школьными принадлежностями и сладости. Всего же в 2022 году в столице впервые за парты сядут 24 тысячи первоклассников.  

«Столько подарков всегда, столько внимания». Как прошёл праздник для первоклашек?-4

Ольга Зайченко:  
Подготовка к школе – это знаменательное событие для нас. Многодетные семьи никогда для не в стороне. Мы очень благодарны ассоциации многодетных родителей за то, что есть такие мероприятия, как праздник для первоклашек. Столько подарков всегда, столько внимания.  

«Столько подарков всегда, столько внимания». Как прошёл праздник для первоклашек?-7

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:  
С 19 июля по 19 августа проходил сбор канцелярских товаров в больших магазинах. Волонтеры из центров стояли во время сборов канцтоваров, члены БРСМ. Общими усилиями в течение всего месяца нам удалось собрать энное количество канцелярских товаров.  

Такая акция проводится уже около 30 лет. Часть школьных принадлежностей собрали во время городской благотворительной акции «Портфель первоклассника». Кроме того, вклад в формирование подарочных наборов внесли и организации столицы.  

# Школы в Беларуси # общество # Ольга Зайченко # Татьяна Кравченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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