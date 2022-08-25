Леонид Анфимов: странам СНГ стоит обратить внимание на открытых к сотрудничеству соседей

Новости Беларуси. Странам СНГ стоит обратить внимание на открытых к сотрудничеству соседей. Таким мнением в Витебске поделился первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов во время заседания Совета постпредов государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня вопросы экологии, среди которых альтернативные источники энергии, развитие и совершенствование системы экологической экспертизы, восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. Но, как отмечают спикеры, такой формат выездных заседаний – это еще и возможность оценить экономический, социальный и культурный потенциал регионов. Заседание проходит в третий раз. Два предыдущих принимала Брестская область.

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:

Будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с экологической обстановкой и в странах СНГ, и в целом в мире. Рассмотрен будет также план мероприятий по Году исторического и культурного наследия. Очень хочется, чтобы чрезвычайные и полномочные послы стран СНГ, аккредитованные в Республике Беларусь, смогли посмотреть и экономический потенциал нашей страны непосредственно на местах, познакомились с социально-экономической жизнью регионов, культурной, познакомились ближе с народом и с потенциальными возможностями для сотрудничества своих стран с регионами Республики Беларусь.