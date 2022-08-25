В Беларуси приступили к уборке крупяных культур

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приступили к уборке крупяных культур. Так, по стране уже обработали свыше тысячи гектаров гречихи, что составляет порядка 4 % от общей площади посевов. Средняя урожайность – 13 центнеров с гектара, что выше прошлогодней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «АгроНива» Каменецкого района под гречишную культуру отвели 50 гектаров. Обмолотить урожай планируют за один день. На общий вал зерна значительно повлияла июньская засуха на старте цветения культуры. Для минимизации последствий и лучшего результата аграрии привозили пчел для опыления цветков – это повышает урожайность до трети.

Андрей Карпук, механизатор сельхозпредприятия «АгроНива»:

Зерновые уже закончили недели две назад, так что уже отдохнули от основной жатвы, сейчас пришло время гречки.

Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «АгроНива»:

Мы, как и многие сельхозпредприятия, имеем госзаказ на данную культуру, гречиху. Под этот госзаказ определяется посевная площадь, закупаются семена. Мы выращиваем, чтобы полный объем, который нам доведен, был выполнен. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны в той доле, которая нам доведена.