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Кузнечный завод тяжёлых штамповок принял на работу 46 студентов. Вот что они говорят о трудоустройстве

25 августа 2022 14:16
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Новости Беларуси. За это лето в Минской области трудоустроено свыше 2 000 молодых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Большинство работало в Березинском, Логойском, Молодечненском и Клецком районах. Всего сформировано около 200 студенческих отрядов.  

Кузнечный завод тяжёлых штамповок принял на работу 46 студентов. Вот что они говорят о трудоустройстве-1

В Жодино трудовую путевку получили 46 человек. Впервые на работу ребят принял Кузнечный завод тяжелых штамповок. Сюда направили шесть человек. Студотрядовцы трудились в отделе кадров, помогали оформлять документы. Также молодые люди были задействованы в благоустройстве территории предприятия. Кроме того, познакомились с кузнечным делом, посетили производственные цеха.  

Кузнечный завод тяжёлых штамповок принял на работу 46 студентов. Вот что они говорят о трудоустройстве-4

Дарья Щелкун, ученица средней школы № 9:  
У меня мама тут работает, мама мне посоветовала вступить в студотряд. Изначально мы изучали охрану труда, все правила, правила безопасности, правила поведения на заводе. Потом мы начали работать в отделе кадров, там очень доброжелательный коллектив.  

Кузнечный завод тяжёлых штамповок принял на работу 46 студентов. Вот что они говорят о трудоустройстве-7

София Михайленко, ученица средней школы № 9:  
У меня это был первый опыт работать в принципе. Я в БРСМ состою, и я волонтер. Мне посоветовали, и я пошла.  

Кузнечный завод тяжёлых штамповок принял на работу 46 студентов. Вот что они говорят о трудоустройстве-10

Наталия Гуринович, специалист по работе с молодежью Кузнечного завода тяжелых штамповок:  
Это первый наш опыт, что мы взяли детей на работу. Мы их ознакомили с профессиями, которые они могут получить и потом прийти к нам. Показали оборудование. В следующем году планируем еще взять детей поработать, это для нас тоже опыт.  

Кузнечный завод тяжёлых штамповок принял на работу 46 студентов. Вот что они говорят о трудоустройстве-13

А еще жодинская молодежь работала в сфере жилищно-коммунального хозяйства и торговли. Были сформированы студотряды производственного, сервисного и экологического направлений.  

# Студенты # общество # Дарья Щелкун # София Михайленко # Наталия Гуринович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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