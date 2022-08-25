Кузнечный завод тяжёлых штамповок принял на работу 46 студентов. Вот что они говорят о трудоустройстве

Новости Беларуси. За это лето в Минской области трудоустроено свыше 2 000 молодых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Большинство работало в Березинском, Логойском, Молодечненском и Клецком районах. Всего сформировано около 200 студенческих отрядов.

В Жодино трудовую путевку получили 46 человек. Впервые на работу ребят принял Кузнечный завод тяжелых штамповок. Сюда направили шесть человек. Студотрядовцы трудились в отделе кадров, помогали оформлять документы. Также молодые люди были задействованы в благоустройстве территории предприятия. Кроме того, познакомились с кузнечным делом, посетили производственные цеха.

Дарья Щелкун, ученица средней школы № 9:

У меня мама тут работает, мама мне посоветовала вступить в студотряд. Изначально мы изучали охрану труда, все правила, правила безопасности, правила поведения на заводе. Потом мы начали работать в отделе кадров, там очень доброжелательный коллектив.

София Михайленко, ученица средней школы № 9:

У меня это был первый опыт работать в принципе. Я в БРСМ состою, и я волонтер. Мне посоветовали, и я пошла.

Наталия Гуринович, специалист по работе с молодежью Кузнечного завода тяжелых штамповок:

Это первый наш опыт, что мы взяли детей на работу. Мы их ознакомили с профессиями, которые они могут получить и потом прийти к нам. Показали оборудование. В следующем году планируем еще взять детей поработать, это для нас тоже опыт.