Казахстан: белорусские военные готовятся к возвращению на родину, Belavia возобновит авиасообщение с Алматы

Новости Казахстана. Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В государстве восстановлен конституционный порядок. 13 января начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента из страны.

К возвращению домой готовятся и белорусские военные. Генсек ОДКБ Станислав Зась пообещал, что этот процесс займет не более 10 дней. Миротворцы уже начали передавать охрану социально значимых объектов казахстанским силовикам, готовят технику для загрузки в самолеты и возвращения домой.

Уважаемые участники миротворческой операции, уважаемые гости! Впервые за свою современную историю народ Республики Казахстан столкнулся с глобальным проявлением терроризма и экстремизма в масштабе всей страны. Подлым и коварным атакам боевиков одновременно подверглись 11 регионов страны, но основной удар был направлен против города Алматы. Не щадя жизней мирных граждан, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, противник пытался дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране и совершить государственный переворот с целью захвата власти в Республике Казахстан.

Следуя принципам добрососедства и военного сотрудничества, для оказания братской помощи в рамках Договора о коллективной безопасности Республики Казахстан по наведению в стране конституционного порядка и охране стратегически важных объектов на территорию республики прибыли контингенты Вооруженных Сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. В результате предпринятых мер за короткий промежуток времени задачи миротворческой операции, поставленных перед международным контингентом миротворческих сил, были выполнены.