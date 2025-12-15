Семь стран ЕС выступают против экспроприации активов РФ – Euractiv

В странах Европейского союза растет сопротивление плану Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита» для Украины. Против плана уже выступили семь стран, включая Бельгию, Венгрию, Словакию, Италию, Болгарию, Мальту, Чехию и Венгрию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Euractiv.

На встрече в верхах в Брюсселе президент Европейского совета Антонио Коста должен решить, стоит ли отказаться от этой инициативы или продолжать ее продвигать, что грозит политическим расколом.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кайя Каллас признает, что согласование плана затруднено, особенно без поддержки Бельгии, где сосредоточено большинство российских активов.

Однако, несмотря на это, семь стран не могут официально блокировать решение, так как для его одобрения необходимо наличие большинства – минимум 16 государств, представляющих 55 % населения ЕС.

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