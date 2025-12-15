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Персонал Лувра проводит забастовку

15 декабря 2025 13:48
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Около 400 сотрудников парижского Лувра не вышли на работу. Так они выступают против ухудшения условий труда и нехватки ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Персонал Лувра проводит забастовку-2

Работники требуют срочного ремонта и увеличения штата сотрудников. Известно, что в конце ноября из-за прорыва старых труб была затоплена библиотека Лувра. Повреждено не менее 400 редких книг и документов. В то же время 200 представителей службы безопасности были сокращены.

Персонал Лувра проводит забастовку-4

Элиз Мюллер, представитель профсоюза работников культуры (Франция):
Мы прекрасно понимаем, что посещение Лувра иногда становится путешествием всей жизни. Поэтому действительно не хотим наказывать посетителей. На самом деле считаем, что мы последние, кто будет настаивать, чтобы публика могла посетить безопасный Лувр, Лувр, который уже несколько лет находится в запущенном состоянии из-за пренебрежения со стороны руководства.

В Министерстве культуры Франции пообещали в ближайшее время исправить ситуацию. На масштабную реконструкцию Лувра планируют выделить более миллиарда евро.

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