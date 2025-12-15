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Массовые акции протеста проходят в Румынии

15 декабря 2025 13:50
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Массовые акции протеста проходят в Румынии. Возмущение жителей вызвали злоупотребления и коррупция в судебной системе страны. Поводом для социального взрыва послужил фильм, показанный в эфире румынского центрального телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые акции протеста проходят в Румынии-2

Так, ряд судей и прокуроров признались, что вся судебная система в стране контролируется лицами, занимающими ключевые позиции. При этом крупные факты коррупции замалчивают, а уголовные дела специально закрывают. 

Руководители высших судебных инстанций отвергли обвинения. По их словам, приведенные в фильме факты не соответствуют действительности. Однако жители Румынии требуют отставки председателя Высокого кассационного суда, главы МВД и главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией.

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