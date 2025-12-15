Массовые акции протеста проходят в Румынии. Возмущение жителей вызвали злоупотребления и коррупция в судебной системе страны. Поводом для социального взрыва послужил фильм, показанный в эфире румынского центрального телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ряд судей и прокуроров признались, что вся судебная система в стране контролируется лицами, занимающими ключевые позиции. При этом крупные факты коррупции замалчивают, а уголовные дела специально закрывают.

Руководители высших судебных инстанций отвергли обвинения. По их словам, приведенные в фильме факты не соответствуют действительности. Однако жители Румынии требуют отставки председателя Высокого кассационного суда, главы МВД и главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией.