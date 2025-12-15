Аббас Аракчи: между Беларусью и Ираном налажено очень конструктивное взаимодействие
Александр Лукашенко провел переговоры с министром иностранных дел Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аббас Аракчи находится с визитом в белорусской столице.
Лукашенко: Беларусь выполняет все договоренности перед Ираном. Подробности.
Стороны развивают взаимовыгодное сотрудничество. Беларусь поставляет в Иран в основном лесоматериалы и калийные удобрения, а импортируют в нашу страну плодоовощную и промышленную продукцию.
Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:
У меня была очень плодотворная встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Между странами двустороннее взаимодействие развивается очень плодотворно. С политической точки зрения, налажено очень конструктивное взаимодействие.
Страны по всем вопросам взаимодействуют на международной арене, проходят политические консультации. Что касается торгово-экономического сотрудничества, оно тоже плодотворно развивается, взаимодействие представлено широким спектром вопросов. Конечно, можно сказать, что оно развивается недостаточно.
Есть хорошие наработки в инвестиционной сфере, в сфере совместного производства. Иран закупает у Беларуси удобрения. Сегодня были приняты очень важные решения по всем без исключения направлениям.
Все насущные вопросы Минск и Тегеран обсуждают и на уровне специально созданных комиссий. Так, министр промышленности нашей страны и сопредседатель смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на прошлой неделе находился с визитом в Иране, и стороны остались довольны работой.
Логическим ее продолжением стал визит главы внешнеполитического ведомства в Беларусь. В центре внимания – проработка оставшихся вопросов. К слову, в ближайшее время Иран с визитом посетит министр транспорта и коммуникаций нашей страны, планируется достигнуть предметных договоренностей о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.