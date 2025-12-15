Аббас Аракчи: между Беларусью и Ираном налажено очень конструктивное взаимодействие

Александр Лукашенко провел переговоры с министром иностранных дел Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аббас Аракчи находится с визитом в белорусской столице.

Стороны развивают взаимовыгодное сотрудничество. Беларусь поставляет в Иран в основном лесоматериалы и калийные удобрения, а импортируют в нашу страну плодоовощную и промышленную продукцию.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

У меня была очень плодотворная встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Между странами двустороннее взаимодействие развивается очень плодотворно. С политической точки зрения, налажено очень конструктивное взаимодействие.

Страны по всем вопросам взаимодействуют на международной арене, проходят политические консультации. Что касается торгово-экономического сотрудничества, оно тоже плодотворно развивается, взаимодействие представлено широким спектром вопросов. Конечно, можно сказать, что оно развивается недостаточно.

Есть хорошие наработки в инвестиционной сфере, в сфере совместного производства. Иран закупает у Беларуси удобрения. Сегодня были приняты очень важные решения по всем без исключения направлениям.