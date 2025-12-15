От энергосбережения и индивидуальной предпринимательской деятельности до пенсионного обеспечения, международных договоров и организации по медиации. Эти темы 15 декабря были в центре внимания депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. На очередном заседании третьей сессии парламентарии приняли пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок выплаты пенсий работающим госслужащим меняют в Беларуси.

Также депутаты ратифицировали Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации. Это важный инструмент для бесконфликтного разрешения споров.