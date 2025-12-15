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Депутаты ратифицировали Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации

15 декабря 2025 13:44
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От энергосбережения и индивидуальной предпринимательской деятельности до пенсионного обеспечения, международных договоров и организации по медиации. Эти темы 15 декабря были в центре внимания депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. На очередном заседании третьей сессии парламентарии приняли пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Порядок выплаты пенсий работающим госслужащим меняют в Беларуси.

Также депутаты ратифицировали Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации. Это важный инструмент для бесконфликтного разрешения споров. 

Депутаты ратифицировали Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации-2

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Конвенция направлена на разрешение споров между государствами, между государствами с одной стороны и частными лицами – с другой, и между частными коммерческими организациями, которые имеют соответствующий спор. Представляется, что у этой международной площадки большое будущее, поскольку чрезвычайно важно находить общий язык между спорящими сторонами. И в целом медиация – это правовой институт, который направлен на выработку решения, которое будет устраивать все стороны спора. 

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