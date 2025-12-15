Отношения Беларуси и Ирана основаны на уважении принципов суверенитета – Рыженков

Беларусь и Иран не только заявляют о готовности развивать сотрудничество по различным направлением, но и подтверждают это совместными документами. Ряд деклараций подписали во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди документов – декларация о принципах, направленных на противодействие односторонним принудительным мерам, а также на смягчение и устранение их негативных последствий. Беларусь и Иран как страны, сталкивающиеся с санкционным давлением, выступают против применения экономических ограничений, которые нарушают международное право, наносят ущерб обычным гражданам и способствуют усилению напряженности. Кроме того, стороны намерены продолжить успешное взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС для продвижения национальных интересов на международных площадках.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Наша встреча – живое доказательство тому, что отношения Минска и Тегерана развиваются динамично и поступательно, способствуя стабильности в регионе и на глобальной арене. Сегодня мы убедились, что этот дух сотрудничества не только сохраняется, но и наполняется новым содержанием. Надеемся, что в ближайшем будущем удастся подтянуть уровень развития двусторонних экономических отношений до тех высоких стандартов, которые заданы лидерами наших стран в рамках политического диалога.