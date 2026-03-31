Новости по тегу #Виктор Станишевский

Агрогородок Березинское – здесь живет несколько тысяч человек. Сегодня это современный населенный пункт с богатой историей. Это памятник природы, который по инициативе местных жителей полностью поменял свой облик.
Сейчас в Минской области проходит конкурс гражданских инициатив, которые будут реализованы в 2026 году. Заявки принимают по 5 января 2026-го. Победители получат до 90 % финансовой поддержки на реализацию своих проектов.
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