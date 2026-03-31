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Новости по тегу #Виктор Станишевский

Стоимость свыше 135 тысяч рублей – рассказываем о реализации проекта гражданских инициатив в агрогородке Березинское
31 марта 2026 15:02

Стоимость свыше 135 тысяч рублей – рассказываем о реализации проекта гражданских инициатив в агрогородке Березинское

На реализацию гражданских инициатив в Минской области в 2025-м выделено более 400 тысяч рублей
10 декабря 2025 08:15

На реализацию гражданских инициатив в Минской области в 2025-м выделено более 400 тысяч рублей

Во время благоустройства пруда в Молодечненском районе сапёрам пришлось обезвреживать гранату
02 июня 2020 14:54

Во время благоустройства пруда в Молодечненском районе сапёрам пришлось обезвреживать гранату