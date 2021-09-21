«Половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал». Какое будущее у материнских выплат – дискуссия у Президента

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Ответственная за социальную сферу в стране, Ирина Костевич, подтвердила тезис о том, что не всегда семейный капитал используют по назначению. Чтобы не допускать этого, в проекте нового указа предусмотрены ограничительные меры. С 2020 года расширили возможность досрочного использования накоплений, но этого мало.

На доклад министру труда и соцзащиты Президент выделил пять минут. Протокол не предусматривал присутствие журналистов, но из того, что мы слышали, дискуссия обещала быть жаркой.