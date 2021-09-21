«Половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал». Какое будущее у материнских выплат – дискуссия у Президента

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Ответственная за социальную сферу в стране, Ирина Костевич, подтвердила тезис о том, что не всегда семейный капитал используют по назначению. Чтобы не допускать этого, в проекте нового указа предусмотрены ограничительные меры. С 2020 года расширили возможность досрочного использования накоплений, но этого мало.
На доклад министру труда и соцзащиты Президент выделил пять минут. Протокол не предусматривал присутствие журналистов, но из того, что мы слышали, дискуссия обещала быть жаркой.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
На сегодня принято почти 40 тысяч решений о досрочном распоряжении семейным капиталом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть почти половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал. Кто-то думает: возьму сейчас, если есть возможность. Потому что, может, потом не достанется. Нет, семейный капитал – это железно. То, что мы начислили деньги, мы обязательно должны выплатить.
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