Прямой эфир

«Половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал». Какое будущее у материнских выплат – дискуссия у Президента

21 сентября 2021 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:
Ответственная за социальную сферу в стране, Ирина Костевич, подтвердила тезис о том, что не всегда семейный капитал используют по назначению. Чтобы не допускать этого, в проекте нового указа предусмотрены ограничительные меры. С 2020 года расширили возможность досрочного использования накоплений, но этого мало.

«Половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал». Какое будущее у материнских выплат – дискуссия у Президента-1

На доклад министру труда и соцзащиты Президент выделил пять минут. Протокол не предусматривал присутствие журналистов, но из того, что мы слышали, дискуссия обещала быть жаркой.

«Половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал». Какое будущее у материнских выплат – дискуссия у Президента-3

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
На сегодня принято почти 40 тысяч решений о досрочном распоряжении семейным капиталом.

«Половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал». Какое будущее у материнских выплат – дискуссия у Президента-5

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть почти половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал. Кто-то думает: возьму сейчас, если есть возможность. Потому что, может, потом не достанется. Нет, семейный капитал – это железно. То, что мы начислили деньги, мы обязательно должны выплатить.

Читайте также:

Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях

Что такое накопительное страхование пенсий и выгодно ли это белорусам? Рассказала Ирина Костевич

Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей

# Государственная политика в сфере социальной защиты # Александр Лукашенко # Ирина Костевич # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях
21 сентября 2021 17:06

Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях

Роман Головченко о бюджете на 2022 год: «Все важнейшие параметры балансируются»
21 сентября 2021 17:01

Роман Головченко о бюджете на 2022 год: «Все важнейшие параметры балансируются»

«Экспортную выручку планируется увеличить до 46 млрд долларов». Червяков рассказал о задачах Минэкономики на 2022 год
21 сентября 2021 16:56

«Экспортную выручку планируется увеличить до 46 млрд долларов». Червяков рассказал о задачах Минэкономики на 2022 год