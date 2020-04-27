Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Рыленки». Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной армии на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь упокоены более 10 тысяч советских воинов. Все они погибли во время освобождения Беларуси. Историкам и краеведам удалось восстановить почти 9,5 тысячи имен. Все их уже нанесли на обновленные плиты мемориала. Насколько масштабным оказался проект и когда он будет готов, узнавала Анастасия Бут.

Надежда Дударева, краевед:

В июне вдоль дорожки распускается люпин. Это красивые синие цветы, которые создают иллюзию воды и превращают дорожку в мост между прошлым и будущим.

На этом пути – как и на пути к Победе – символична каждая деталь. Эти четыре стелы свидетельствуют о четырех подвигах солдат на Дубровенской земле. Юрия Смирнова, распятого на стене блиндажа. Александра Васильева, бросившегося на амбразуру. Напарников летного полка «Нормандия-Неман». Анну Никандрову, заменившую в атаке погибшего командира. За победные стелы пришлось побороться и в мирное время.

Александр Шатравко, заместитель председателя Дубровенского райисполкома:

Несмотря на видимую простоту форм и проекта, на самом деле все не очень просто, так как мемориальный комплекс «Рыленки» расположен на болотистой местности. Рядом проходит железная дорога, которая осуществляет вибрацию. Поэтому мы столкнулись с различными сложностями: высокое стояние вод, и стелы пришлось устанавливать на сваи глубиной до 5 метров.

«Подвиги ваши бессмертны». Чтобы изготовить в том числе эту надпись, производителю гранитных плит пришлось даже специально закупить новую линию.

Заменили и более 360 надгробий. Теперь все имена в алфавитном порядке на 228 одинаковых мраморных плитах. Известны почти 9,5 тысячи фамилий. Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:

Понятно, что с учетом этого времени многие воинские захоронения пришли в негодность. Поэтому было принято решение на уровне области привести в порядок этот мемориальный комплекс. И вот за два года освоено более 1,5 миллиона рублей. Причем хочется подчеркнуть, что больше половины этих денег – это деньги внебюджетные. То есть деньги областного субботника, районного субботника, есть деньги, которые частные лица сдавали, есть деньги, которые передавала областная организация «Белая Русь». Осталось освоить где-то порядка 100 тысяч рублей.

Один из крупнейших мемориалов страны. В «Рыленках» заменили практически все: входную группу, громадные стелы, тротуарную плитку, ограждения. По сути, сегодня проект вошел в завершающую стадию благоустройства. 9 мая здесь тоже отметят 75-летие Победы.

Анастасия Бут, корреспондент:

Не коснулась реконструкция только этой часовни в честь Августовской иконы Божьей Матери, покровительницы защитников Отечества. Ее в 2010 году построил меценат из Украины, благодарный потомок Николая Серикова. Лейтенант погиб, освобождая Дубровно.

Рядом с ним, в братской могиле под Дубровно, и основатель татарского балета «Шурале» Фарид Яруллин. Известный советский композитор, увы, погиб, не дождавшись премьеры.