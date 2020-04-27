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Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

27 апреля 2020 13:10
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Новости Беларуси. Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной армии на территории нашей страны – мемориальном комплексе «Рыленки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»-1

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»-3

Здесь захоронены более 10 тысяч советских воинов, погибших во время освобождения Беларуси. Историкам и краеведам удалось восстановить почти 9,5 тысячи имен. Их уже нанесли на обновленные плиты мемориала.

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»-6

Надежда Дударева, краевед:
Мы до сих пор работаем над захоронением. Мы уточняем имена тех, кто здесь захоронен, уточняем данные о них, и проводим поисковую работу дальше. В ходе поисковой работы нами найдены новые имена, которые будут внесены на эти плиты, добавлены. Есть плиты, не заполненные полностью для того, чтобы в ходе работ, которые мы проводим, если мы найдем имена других людей, чтобы их внести еще сюда.

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»-9

В «Рыленках» заменили практически все: входную группу, стелы, тротуарную плитку, ограждения. По сути, сегодня проект вошел в завершающую стадию. 9 мая здесь отметят 75-летие Победы.

# Великая Отечественная война # общество # Надежда Дударева # Фотофакт

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