Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

Здесь захоронены более 10 тысяч советских воинов, погибших во время освобождения Беларуси. Историкам и краеведам удалось восстановить почти 9,5 тысячи имен. Их уже нанесли на обновленные плиты мемориала.

Надежда Дударева, краевед:

Мы до сих пор работаем над захоронением. Мы уточняем имена тех, кто здесь захоронен, уточняем данные о них, и проводим поисковую работу дальше. В ходе поисковой работы нами найдены новые имена, которые будут внесены на эти плиты, добавлены. Есть плиты, не заполненные полностью для того, чтобы в ходе работ, которые мы проводим, если мы найдем имена других людей, чтобы их внести еще сюда.