В Минобразования рассказали, сместят ли сроки ЦТ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира» .

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Если говорить о текущей ситуации, да, у нас определены сроки, и ход приёмной кампании выстраивается, естественно, по завершению ЦТ. Примерно так, как это было в прошлом году, немножко позже мы начинаем вступительную кампанию на уровне высшего образования. Но министерство образования действует последовательно, взвешенно и планомерно.

Мы, естественно, будем анализировать, что происходит, мы будем следовать рекомендациям Минздрава. Могу сказать, что мы работаем над этой темой постоянно и сегодня у нас есть альтернативные варианты, которые я, наверно, называть не буду, связанные со смещением сроков. Эти варианты, конечно же, мы будем обсуждать и согласовывать, если в этом будет необходимость.

Также эксперты обсудили:

– будут ли смещать сроки вступительной кампании

– можно ли провести распределение дистанционно

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.