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В Минобразования рассказали, сместят ли сроки ЦТ

27 апреля 2020 14:39
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Минобразования: «Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся»

В Минобразования рассказали, сместят ли сроки ЦТ-1

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Если говорить о текущей ситуации, да, у нас определены сроки, и ход приёмной кампании выстраивается, естественно, по завершению ЦТ. Примерно так, как это было в прошлом году, немножко позже мы начинаем вступительную кампанию на уровне высшего образования. Но министерство образования действует последовательно, взвешенно и планомерно.

Мы, естественно, будем анализировать, что происходит, мы будем следовать рекомендациям Минздрава. Могу сказать, что мы работаем над этой темой постоянно и сегодня у нас есть альтернативные варианты, которые я, наверно, называть не буду, связанные со смещением сроков. Эти варианты, конечно же, мы будем обсуждать и согласовывать, если в этом будет необходимость.   

Также эксперты обсудили: 

– будут ли смещать сроки вступительной кампании     

– можно ли провести распределение дистанционно

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Касперович

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