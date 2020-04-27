Днём до +23°C. Рассказываем о погоде в Беларуси до конца апреля

Новости Беларуси. До конца апреля в Беларуси сохранится тёплая погода, ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщает Белгидромет, 28 апреля в республике будет переменная облачность. В основном без осадков, только в Витебской области днём может пройти кратковременный дождь. Ночью ветер неустойчивый 2-7 м/с, днём – юго-западный 5-10 м/с.

В тёмное время суток температура воздуха будет колебаться от 0… +2°C по восточной половине страны до +5… +7°C по западной половине. Днём потеплеет до +16… +18°C, в Гродненской и Брестской областях – до +21… +23°C.

29 апреля ночью местами, днём на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы. Ночью воздух остынет до +2… +9°C, днём – нагреется до +12… +19°C. На южных территориях ожидается до +20… +23°C.

30 апреля в тёмное время суток на большей части республики, днём местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью похолодает до +3… +10°C, по северу – до 0… +2°C. Днём потеплеет до +7… +14°C, по югу – до +15… +19°C.

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