«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Новости Беларуси. Остаться дома верующих призвал Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовы ли белорусы нарушить традицию ради собственной безопасности и здоровья близких, выяснял Александр Добриян. Минздрав: просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбищах Для цветочного бизнеса Кристины Мироновой дни перед Радуницей традиционно высокий сезон. Но сегодня наплыва покупателей нет. В 2020 году спрос на яркий товар не упал, просто многие о букетах позаботились заранее.

Кристина Миронова, продавец цветов:

Если раньше это закупалось в течение одной недели, то сейчас оно покупается в течение недель четырех. И мы даже уговаривали, когда приходили, брали цветы раньше, чтобы по возможности ехали заранее. Чтобы действительно не было ни скопления, ничего. Особенно пожилые.

Мария Злотникова доводы, звучащие со всех сторон, услышала. В свои 82 года она впервые в жизни на Радуницу не придет на могилы сына и мужа. Решила сделать это заранее, при этом соблюдая все традиции.

Мария Злотникова, жительница Гомеля:

На Радуницу не пойдем, потому что будет больше народа. Поэтому мы заранее, чтобы людей меньше было, все поставим, как и на Радуницу. Я ради закона и булочки кусочек положила. Кушать – мы никогда не кушаем на кладбище. А так булочки, яйцо покачать – это мы можем.

Отношение к умершим у белорусов особое. Об этом говорит и статус самого дня Радуницы, который на государственном уровне объявлен выходным днем.

Александр Добриян, корреспондент:

Зона отселения и отчуждения – пожалуй, более изолированного места в Беларуси просто не найти. Обычно доступ сюда крайне ограничен, однако на Радуницу действует особый, упрощенный пропускной режим. Возможности побывать на малой родине и почтить память предков весь год ждут десятки тысяч белорусов.

Обычно приехать сюда все стараются в одно время, чтобы заодно повидаться с теми, кого давно не видели. Но в сейчас все по-другому. Вместо объятий – социальная дистанция.

Нина Самонова, жительница Гомельского района:

Ко мне вчера двоюродная сестра заехала, сказала: метр-полтора от меня, обниматься не надо. Коронавирус, вы сами знаете. Селета у нас вот так. Люди едут, все равно убираем мы, живем.

Этой весной к невидимой радиационной угрозе присоединилась еще одна незримая опасность. COVID-19 для многих та самая весомая причина отложить поездку на следующий раз, пусть даже и на целый год. Врачи еще и еще раз настоятельно просят остаться дома.

Ростислав Зинович, заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Хотелось бы напомнить несколько простых моментов. Первое – это, конечно, мы должны помнить, что пожилые люди в первую очередь подвергаются риску заболеть. Второе – необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию в полтора-два метра, которая, в принципе, позволит предотвратить возможность инфицирования. Следующий момент – будем рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь маски.