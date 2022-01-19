Елена Богдан: какова эпидобстановка в Беларуси и как определить сипмтомы штамма «омикрон»

Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы «Большой город» на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан. Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с коронавирусом в Беларуси? В Беларуси начали прививать от ковида подростков. Как к детской вакцинации относятся родители? Подробности далее.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

К сожалению, коронавирус никуда не ушел. И те недостаточные во всем мире темпы вакцинации, которые есть, позволяют вирусу мутировать. Сегодня уже и в Республике Беларусь выявлен новый штамм «омикрон», который характеризуется более высокой контагиозностью, а значит, сможет заражать большее количество людей. И то, что мы сегодня говорим, что этот вирус по имеющимся публикациям, данным, достаточное время выделяется, чтобы делать какие-то выводы, он говорит о том, что, с одной стороны, это будет не такое тяжелое, как было у «дельты», но, с другой стороны, он будет поражать все более молодые части нашего населения. Поэтому сегодня задача всей системы здравоохранения, системы здравоохранения города Минска – максимально вакцинировать наше население. И самое главное – донести до родителей необходимость, важность вакцинации подростков, детей с 12 лет. Юлия Алексеюк:

А как распознать симптомы «омикрона»? Потому что все предыдущие штаммы с большего понятно, как выявить.

Елена Богдан:

У нас еще нет достаточно большого опыта наблюдения «омикрона», потому что он совсем недавно начал выявляться на территории нашей страны. Но по тем описаниям, которые есть, фактически это те же признаки, которые были у «дельты». Это те же признаки респираторных заболеваний, которые есть.