Конституция, места в общежитиях. Школьники и студенты Минска задали вопросы власти онлайн

Новости Беларуси. Поправки в Конституцию, программа изучения истории в школе и увеличение количества мест для студентов в общежитиях. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил на вопросы молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В стриме приняли участие 12 высших и средне-специальных учебных заведений. Часть ребят присутствовали на встрече дистанционно и могли задать вопросы в режиме онлайн. Молодежь интересовало благоустройство города, тема образования, а также сохранения исторической памяти и ценности семьи и брака. Обсудили и изменения в государстве и политической системе в случае, если поправки в Конституцию будут приняты. Также предложили реализовать проект в Мингорисполкоме «Сотрудник на неделю», в рамках которого студент может получить опыт государственной работы.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Молодежь небезразличная ко всему происходящему. Она действительно компетентна, она мобильна, она креативна. И ряд предложений, которые прозвучали, действительно нас очень заинтересовали: это как, например, организовать в горисполкоме, в администрациях районов день студента, чтобы студенты могли уже получать необходимые практические знания по работе госорганов.