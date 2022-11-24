Ковшом по общей истории. Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью

Латвия 24 ноября продемонстрировала очередной акт вандализма к нашей общей истории. На территории Кургана Дружбы – на стыке трех стран: Беларуси, России и Латвии – тяжелой техникой демонтировали мост через реку Синюха, который соединяет нашу и латвийскую стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о сносе даугавпилсское управление государственной пограничной охраны МВД Латвии приняло заранее. Но в документе, направленном нашим пограничникам, они это преподнесли как необходимость проведения строительных работ по расширению инфраструктуры. Наша съемочная группа стала свидетелем акта вандализма, по-другому это не назовешь. Материал Виктора Пралича.

Тишину белорусско-латвийской границы сегодня около полудня нарушила тяжелая техника. Экскаватор и несколько человек в яркой форме бесцеремонно и бесчеловечно начали демонтаж пешеходного моста через наши границы, разделенной небольшой речкой Синюха. Журналисты на белорусской стороне до последнего надеялись, что фиксировать кадры расправы с мостом не придется. С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью.

Виктор Пралич, корреспондент:

Курган Дружбы был торжественно открыт 3 июля 1959 года как символ героической борьбы с нацизмом белорусских, русских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны. Более 60 лет этот комплекс – место притяжения нескольких поколений каждое первое воскресенье июля.

Свежие красные гвоздики здесь круглый год, но особенно Курган Дружбы утопает в цветах летом. Боевые товарищи, ветераны, молодежь, школьники, общественность – международная встреча здесь ежегодно объединяла если не тысячи, то сотни людей, которые чтили героизм уже точно тысяч, павших ради одного общего мирного неба. Эти торжества с 2005 года освещала и журналист местной газеты Лариса Зайцева. Курган Дружбы она посещала еще в детстве. Помнит многоголосное исполнение легендарной «Катюши» с каждой стороны Кургана. Сегодня она не знает, как помягче сообщить своим читателям о жесткой выходке соседей.

Лариса Зайцева, корреспондент «Двинской правды»:

Слезы, боль, недоумение. Я не знаю, как по-человечески выразить то, что сейчас произошло. Как можно так ненавидеть эту историю, наших дедов. Это же было, здесь была партизанская деревня, здесь было партизанское движение. И этот курган насыпан теми партизанами, которые воевали, и вся эта земля с могил партизан.