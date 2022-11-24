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Ковшом по общей истории. Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью

24 ноября 2022 14:53
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Латвия 24 ноября продемонстрировала очередной акт вандализма к нашей общей истории. На территории Кургана Дружбы – на стыке трех стран: Беларуси, России и Латвии – тяжелой техникой демонтировали мост через реку Синюха, который соединяет нашу и латвийскую стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о сносе даугавпилсское управление государственной пограничной охраны МВД Латвии приняло заранее. Но в документе, направленном нашим пограничникам, они это преподнесли как необходимость проведения строительных работ по расширению инфраструктуры.

Наша съемочная группа стала свидетелем акта вандализма, по-другому это не назовешь. Материал Виктора Пралича.

Ковшом по общей истории. Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью-1

Тишину белорусско-латвийской границы сегодня около полудня нарушила тяжелая техника. Экскаватор и несколько человек в яркой форме бесцеремонно и бесчеловечно начали демонтаж пешеходного моста через наши границы, разделенной небольшой речкой Синюха. Журналисты на белорусской стороне до последнего надеялись, что фиксировать кадры расправы с мостом не придется.

С латвийской стороны разбирают пешеходный мост, расположенный на границе с Беларусью.

Ковшом по общей истории. Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью-4

Виктор Пралич, корреспондент:
Курган Дружбы был торжественно открыт 3 июля 1959 года как символ героической борьбы с нацизмом белорусских, русских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны. Более 60 лет этот комплекс – место притяжения нескольких поколений каждое первое воскресенье июля.

Ковшом по общей истории. Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью-7

Свежие красные гвоздики здесь круглый год, но особенно Курган Дружбы утопает в цветах летом. Боевые товарищи, ветераны, молодежь, школьники, общественность – международная встреча здесь ежегодно объединяла если не тысячи, то сотни людей, которые чтили героизм уже точно тысяч, павших ради одного общего мирного неба.

Эти торжества с 2005 года освещала и журналист местной газеты Лариса Зайцева. Курган Дружбы она посещала еще в детстве. Помнит многоголосное исполнение легендарной «Катюши» с каждой стороны Кургана. Сегодня она не знает, как помягче сообщить своим читателям о жесткой выходке соседей.

Ковшом по общей истории. Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью-10

Лариса Зайцева, корреспондент «Двинской правды»:
Слезы, боль, недоумение. Я не знаю, как по-человечески выразить то, что сейчас произошло. Как можно так ненавидеть эту историю, наших дедов. Это же было, здесь была партизанская деревня, здесь было партизанское движение. И этот курган насыпан теми партизанами, которые воевали, и вся эта земля с могил партизан.

Ковшом по общей истории. Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью-13

В конце октября на святом для белорусов и россиян месте уже орудовала латвийская техника. Тогда они посягнули на мемориальные плиты с обращением к потомкам о просьбе беречь мир и взаимопонимание между народами. Сегодня они в очередной раз продемонстрировали свою позицию по отношению к историческому прошлому и настоящему, сравняв с землей мост, который в сердцах тысяч людей был символом побратимства.

# Международная политика # общество # Виктор Пралич # Лариса Зайцева # Фотофакт

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