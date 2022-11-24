«Обязательно с подарками». Акция «Наши дети» стартует 15 декабря – что в программе марафона?

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» в Минской области стартует 15 декабря. Подготовка к марафону добрых дел уже началась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узденском районе представители общественных, профсоюзных организаций, а также актив молодежного движения посетят учреждения образования. Не оставят без внимания опекунские, приемные, малообеспеченные семьи. С новогодними праздниками поздравят также около 300 детей, которые воспитываются в многодетных семьях. В гости приходят не с пустыми руками. В программе – новогодние представления. И конечно же, всех ждут подарки.

Оксана Соловей, председатель Узденского районного объединения профсоюзов:

Каждый год мы ездим в социальный приют Узденского района. Обязательно с подарками, обязательно с каким-нибудь мероприятием. Узденская районная организация работников образования и науки под свою опеку взяла коррекционный центр, для того чтобы и эти дети, дети-инвалиды, тоже были с подарками. Узденская районная организация агропромышленного комплекса взяла под свою опеку Узденский сельскохозяйственный лицей, в котором учатся дети-сироты, и каждый год поздравляет их с Новым годом.