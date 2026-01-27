По мнению журналиста Томаса Фази, отказ Европы от поставок российского газа делает ее зависящей от США, несмотря на ее заявления о стремлении к автономии. Об этом пишет РИА Новости.

Его высказывание прозвучало после слов Роберты Метсолы, президента Европарламента, о контроле над поставками энергоносителей.

Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского СПГ с января 2027 года и трубопроводного газа с сентября того же года.

Совет ЕС запретил поставки газа РФ с 2027 года – главное

МИД России назвал это отказом от принципов свободы, а в Кремле отметили, что Запад совершает ошибку, продолжая покупать через посредников российские энергоресурсы по более высоким ценам.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что курс Запада направлен на ослабление РФ и ухудшение жизни миллионов людей, а санкции бьют по мировой экономике.

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