Указом Президента расширены возможности для получения молодёжью льготных кредитов

У молодых специалистов и у всей молодежи, а у нас это люди в возрасте до 31 года, появилось больше возможностей получить льготный потребительский кредит. Президент Беларуси сегодня, 12 марта, подписал указ, увеличивающий до 12 200 рублей максимальную сумму банковского займа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше это было 5,5 тысячи. Расширен и перечень доступных к приобретению товаров. Теперь в нем все, что производится в Беларуси. Больше стало и тех, кто имеет право на получение кредита для приобретения домашнего имущества. В компанию к молодым специалистам добавились выпускники, которые самостоятельно трудоустроились в сельской местности, а также поступившие на военную службу по контракту.