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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Леони»

27 января 2026 09:21
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В Беларусь пришел циклон «Леони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 27 января объявлен оранжевый уровень опасности. По северо-востоку страны ожидается сильный снег и ледяной дождь. Все службы работают в оперативном режиме.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Леони»-2

К сложным условиям готовятся и энергетики. Когда на линии электропередач падают мокрый снег и дождь, вода мгновенно замерзает, за счет чего увеличивается масса проводов. Во избежание ЧП подготовлено более 670 аварийных бригад, чтобы реагировать на возможные отключения. Проверена готовность к эксплуатации более 300 дизельных установок.

К сложностям на дорогах следует быть готовым и водителям. Гололед  резко ухудшает сцепление, повышая риск дорожно-транспортных происшествий и травм, напоминают в ГАИ. 

# Погода в Беларуси # Природные катаклизмы

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