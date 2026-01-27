В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Леони»

В Беларусь пришел циклон «Леони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 27 января объявлен оранжевый уровень опасности. По северо-востоку страны ожидается сильный снег и ледяной дождь. Все службы работают в оперативном режиме.

К сложным условиям готовятся и энергетики. Когда на линии электропередач падают мокрый снег и дождь, вода мгновенно замерзает, за счет чего увеличивается масса проводов. Во избежание ЧП подготовлено более 670 аварийных бригад, чтобы реагировать на возможные отключения. Проверена готовность к эксплуатации более 300 дизельных установок.

К сложностям на дорогах следует быть готовым и водителям. Гололед резко ухудшает сцепление, повышая риск дорожно-транспортных происшествий и травм, напоминают в ГАИ.