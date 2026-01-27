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Больницы Польши не справляются с наплывом пациентов с гололёдными травмами

27 января 2026 09:25
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Система здравоохранения Польши, как и коммунальные службы, не смогла пройти испытание суровой зимой. Больницы страны не справляются с наплывом пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лечебные учреждения переполнены людьми, которые получили гололедные травмы. Особенно тяжелая ситуация в клиниках небольших городов. Отделения неотложной помощи больше не могут принимать пациентов. 

Больницы Польши не справляются с наплывом пациентов с гололёдными травмами-2

Так, катастрофическая ситуация возникла в Торуни. Там в день поступает около 60 человек, которые получили серьезные травмы. Однако оказать им помощь негде. Медики вынуждены были призвать людей не выходить из дома без крайней необходимости.

В тяжелом положении не только больницы Польши, но и коммунальная сфера. Работники не в силах расчистить тротуары от льда и снега.

Поляки все больше не доверяют президенту Навроцкому.

# Польша # Международная политика # Кризис в ЕС

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