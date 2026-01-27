Больницы Польши не справляются с наплывом пациентов с гололёдными травмами

Система здравоохранения Польши, как и коммунальные службы, не смогла пройти испытание суровой зимой. Больницы страны не справляются с наплывом пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лечебные учреждения переполнены людьми, которые получили гололедные травмы. Особенно тяжелая ситуация в клиниках небольших городов. Отделения неотложной помощи больше не могут принимать пациентов.