Больницы Польши не справляются с наплывом пациентов с гололёдными травмами

Система здравоохранения Польши, как и коммунальные службы, не смогла пройти испытание суровой зимой. Больницы страны не справляются с наплывом пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лечебные учреждения переполнены людьми, которые получили гололедные травмы. Особенно тяжелая ситуация в клиниках небольших городов. Отделения неотложной помощи больше не могут принимать пациентов.
Так, катастрофическая ситуация возникла в Торуни. Там в день поступает около 60 человек, которые получили серьезные травмы. Однако оказать им помощь негде. Медики вынуждены были призвать людей не выходить из дома без крайней необходимости.
В тяжелом положении не только больницы Польши, но и коммунальная сфера. Работники не в силах расчистить тротуары от льда и снега.
Поляки все больше не доверяют президенту Навроцкому.