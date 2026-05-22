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Турчин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

22 мая 2026 06:05
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Премьер-министр Беларуси с рабочим визитом в Туркменистане. В Ашхабаде Александр Турчин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 22 мая в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ-2

В проекте повестки – 12 вопросов. В формате узкого заседания главы делегаций обменяются мнениями по ключевым направлениям экономического взаимодействия в Содружестве. Планируется подвести итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, рассчитанной до 2026 года.

В расширенном составе будут рассмотрены решения по сотрудничеству в конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации горно-металлургического комплекса, развитию транспорта, радионавигации и рекультивации территорий, затронутых уранодобывающими производствами. Также ожидается утверждение молодежных столиц СНГ на 2027 и 28-й годы. Программой визита предусмотрена и отдельная встреча Александра Турчина с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

# Международное сотрудничество # Александр Турчин

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