Премьер-министр Беларуси провел встречу с президентом Туркменистана

Беларусь нацелена на динамичное развитие отношений с Туркменистаном. Вопросы укрепления партнерства премьер-министр нашей страны Александр Турчин обсудил сегодня в Ашхабаде на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны подтвердили готовность расширять контакты по всем направлениям.

Минск и Ашхабад традиционно поддерживают друг друга на международных площадках и развивают гуманитарные связи. Так, белорусские университеты продолжают готовить высококлассные кадры для туркменской экономики. Ежегодно современное образование у нас получают сотни студентов из этой Центральноазиатской Республики. Что касается торговли, то главными драйверами роста здесь остаются агропромышленный комплекс и транспортно-инфраструктурная сфера.

Станислав Чепурной, посол Беларуси в Туркменистане:

Сейчас мы прорабатываем вопрос визита туркменской делегации на «Белагро». Времени осталось уже очень мало, но я надеюсь, что все-таки у нас получится. И впервые туркменская делегация примет участие в этом мероприятии. Не знаю, будет ли стенд. Мы над этим работаем.

Павел Утюпин, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Будет экономика, будут рабочие места, будет занятость, будет заработная плата, соответственно, будет стабильность. Исходя из таких же принципов, выстраивая двусторонние и многосторонние отношения, соответственно, мы движемся вместе со своими партнерами вперед.

Сегодня белорусская делегация в Ашхабаде примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. В проекте повестки – 12 вопросов. Подробности здесь.