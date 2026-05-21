Женский взгляд на дело. Сотни успешных бизнес-леди Беларуси и России собрались в Минске

Стереотип о том, что бизнес не женское дело, давно устарел. Традиционно женщины преуспевают в сфере услуг и здравоохранении. Но сегодня они покоряют и мужские территории – машиностроение, деревообработку. И это лишь один из новых векторов развития предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал первый Форум женщин – предпринимателей Союзного государства. Участницы не просто обмениваются опытом, но и заключают реальные контракты, доказывая, что леди в экономике – это про эффективность и точки роста.

Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске.

Поддержка женщин в нашей стране – дело привычное. Красноречиво об этом говорит тематический год. В рамках него и проходит большая встреча. Она поможет в поиске новых партнеров и откроет новые возможности.