Женский взгляд на дело. Сотни успешных бизнес-леди Беларуси и России собрались в Минске
Стереотип о том, что бизнес не женское дело, давно устарел. Традиционно женщины преуспевают в сфере услуг и здравоохранении. Но сегодня они покоряют и мужские территории – машиностроение, деревообработку. И это лишь один из новых векторов развития предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске стартовал первый Форум женщин – предпринимателей Союзного государства. Участницы не просто обмениваются опытом, но и заключают реальные контракты, доказывая, что леди в экономике – это про эффективность и точки роста.
Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске.
Поддержка женщин в нашей стране – дело привычное. Красноречиво об этом говорит тематический год. В рамках него и проходит большая встреча. Она поможет в поиске новых партнеров и откроет новые возможности.
Патриция Станкевич, корреспондент:
В элегантных костюмах и со свежими идеями. Форум собрал сотни успешных бизнес-леди из двух стран. На протяжении дня они делятся своим опытом в создании масштабных проектов.
Анастасия Мазурина приехала из Московской области. У девушки своя сеть частных детских садов и коррекционных центров. В них педагоги занимаются с ребятами с особенностями психофизического развития. Проект востребован, поэтому штат сотрудников постоянно расширяется и превысил уже сотню человек.
В Беларуси растет доля женщин в бизнесе.
Анастасия Мазурина, предприниматель (Россия):
Моему ребенку старшему поставили тяжелое недоразвитие речи, и я сама начала заниматься коррекцией. Получила образование учителя начальных классов, пошла работать в школу. И так постепенно поняла, что хочу создать свою. Мы делимся опытом в первую очередь. И когда ты не один – у тебя все-таки есть команда, один в поле не воин – это большое подспорье для масштаба.
Они доказали, что женственность и эффективное управление – сильнейший тандем. В пользу этого говорят и цифры. Число предпринимательниц в нашей стране постоянно растет, достигнув уже почти 85 тысяч.
Форум женщин – предпринимателей Союзного государства проходит впервые. Необходимость в таком общении назрела давно. Россия – главный торговый партнер Беларуси, на долю которого приходится более 65 % экспорта.
Патриция Станкевич:
Продлится форум и завтра. Программа также насыщенна переговорами. Не исключено, что их итогом станут новые договоренности и контракты.
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