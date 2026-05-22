Уже 23 мая в Минске стартует летний музыкально-туристический сезон. Главные события по традиции пройдут в Верхнем городе: здесь вновь зазвучат «Классика у Ратуши» и «Джазовые вечера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые площадки ждут гостей и в других уголках столицы. В «Лошицком» по пятницам будут проходить театральные вечера, а по субботам – «Формула успеха»: на сцене выступят талантливые студенты. С 30 мая молодежные программы стартуют у Дворца спорта – эта территория станет одной из ключевых точек сезона.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Подготовлены яркие, интересные, молодежные программы. По пятницам у нас будут проходить кинопоказы вечерние на Дворце спорта. Также будут там организованы интеллектуальные, музыкальные квизы. Суббота – это уже более концертный формат. Будут проходить концерты с участием практически всех радиостанций нашего города. И до конца сентября (каждую субботу) радиостанции будут показывать свои программы. В воскресенье будет такой спокойный формат, возможно, это будут какие-то спортивные мероприятия.