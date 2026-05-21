Третий трудовой семестр торжественно открыли в Минске

В Минске состоялось масштабное открытие третьего трудового семестра. Центральным событием стал городской фестиваль «Труд во благо столицы!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участников и гостей подготовили насыщенную программу: музыкальные сюрпризы, выступления артистов и кавер-бендов, DJ-сеты, интерактивные площадки, розыгрыши и презентация гимна студенческих отрядов Минска. Одним из самых ярких моментов стало вручение путевок в трудовое лето. Фестиваль стал не только официальным стартом трудового семестра, но и настоящим праздником молодости, энергии и командного духа. В 2026 году для молодежи Беларуси подготовили почти 65 тысяч рабочих мест в студенческих отрядах. Впереди – участие в строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных и производственных проектах.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Сегодня ни одна большая стройка, ни один большой объект не обходится без столичной молодежи. Уже более 4,5 тысячи ребят отработали в составе студенческих отрядов, но это далеко не предел. И к концу сезона, думаем, что это будет минимум 25 тысяч. Сегодня это такие объекты, как Национальный исторический музей, сквер по бульвару Толбухина, все детские оздоровительные лагеря, которые совсем скоро начнут свою работу, принимают студенческие отряды. Поэтому сегодня наша молодежь есть везде.