Парламентская делегация Беларуси принимает участие в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ

Весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ продолжит сегодня работу в Санкт-Петербурге. В Таврическом дворце – исторической штаб-квартире организации – парламентарии стран Содружества работают над актуальными вопросами межгосударственного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусскую парламентскую делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Второй день важного мероприятия откроется 60-м пленарным заседанием.
Участники рассмотрят ряд ключевых инициатив – от вопросов здравоохранения и земельного законодательства до поддержки молодых талантов и регулирования новых форм занятости. Накануне, в первый день сессии прошли заседания руководящих органов и профильных комиссий, где особое внимание уделили вопросам безопасности, международного сотрудничества и гармонизации законодательства. Параллельно состоялось молодежное заседание, посвященное влиянию искусственного интеллекта на новое поколение. Эксперты отмечают, что решения нынешней сессии призваны существенно повлиять на развитие правового пространства Содружества, создавая новые возможности для сотрудничества стран-участниц в самых разных сферах.
В Санкт-Петербурге проходит весенняя сессия МПА СНГ. Одна из центральных тем – медицина.