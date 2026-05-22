34-летний водитель устроил ДТП с электробусом в Минске – возбуждено уголовное дело

В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения, отнесенные к категории менее тяжких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего водителя, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал столкновение с пассажирским электробусом.

Как установлено, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но вновь сел за руль в состоянии опьянения.

Олег Касабуцкий, прокурор отдела прокуратуры Минска:

От написания заявления о привлечении виновного в ДТП к уголовной ответственности потерпевший отказался. Водитель Renault на момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в его крови составила более 2,5 промилле. Кроме того, установлено, что ранее он трижды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Поскольку совершенное преступление существенным образом затронуло интересы государства и общества, прокуратура столицы возбудила уголовное дело частного публичного обвинения без соответствующего заявления.