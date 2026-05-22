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Финансирование инвестпрограммы Минской области выросло до 680 миллионов рублей

22 мая 2026 07:45
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Новые квартиры и благоустроенные дворы – в 2026 году финансирование инвестпрограммы Минской области выросло до 680 миллионов рублей. Из них 468 миллионов направят на строительство жилья и социальной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году в Минске планируют капитально отремонтировать 141 дом.

Финансирование инвестпрограммы Минской области выросло до 680 миллионов рублей-2

Хороший пример реализации планов – новый девятиэтажный дом на 36 квартир в Молодечно, куда уже заселились многодетные семьи и работники местных предприятий. Общая площадь многоэтажки – около 2,5 тысяч квадратных метров. В цокольном этаже предусмотрены помещения для аренды или продажи организациям и предпринимателям.

Александр Якубель, ведущий юрисконсульт строительной компании ОАО «Забудова-строй»:
В планах в этом году построить такой же дом. Предлагается тоже к участию в долевом строительстве организациям, гражданам. На второй дом вместе с первым была разработана проектная документация. На сегодняшний день зарегистрирован земельный участок. Ведутся подготовительные работы. Приступили к освоению земельного участка. В конце года планируем начать строительство и в следующем году сдать в эксплуатацию.

Территория возле дома полностью благоустроена: здесь появились велогаражи и современные игровые площадки.

# Строительство # Государственная политика

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