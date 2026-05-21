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5 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП на Орловской в Минске

21 мая 2026 18:27
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ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля случилось на улице Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 27-летний мужчина за рулем легковушки при перестроении не уступил дорогу маршрутке. Уходя от столкновения, водитель микроавтобуса выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. 

В результате аварии пострадали пять пассажиров маршрутного такси. Их доставили в медучреждение. Водитель после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации отказался.

# Авария в Минске

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