5 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП на Орловской в Минске

ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля случилось на улице Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 27-летний мужчина за рулем легковушки при перестроении не уступил дорогу маршрутке. Уходя от столкновения, водитель микроавтобуса выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

В результате аварии пострадали пять пассажиров маршрутного такси. Их доставили в медучреждение. Водитель после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации отказался.