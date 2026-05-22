Гомель принимает XX экономический форум

В Гомеле – второй день XX экономического форума. Более 400 представителей 13 стран обсуждают реализацию совместных проектов. На площади Ленина свои достижения презентовали ведущие предприятия региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – сотрудничеству с Брянской областью России: около 150 предприятий Гомельского региона экспортируют туда свою продукцию, заметен устойчивый рост взаимной торговли. Среди успешных примеров – экспорт строительных материалов: в 2025 году гомельские специалисты ввели в эксплуатацию второй многоквартирный дом в Брянске, а в планах – еще две новые площадки.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Обсуждали серьезные проекты не только для наших регионов Гомельщины и Брянщины, но и для Союзного государства. Это сегодня совместные работы термотронзавода и Гомельского электротехнического завода. Впереди развитие скоростных дорог, учета, контроля возможностей этих дорог.

Егор Ковальчук, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области России:

Я бы очень рассчитывал на то, что мы нарастим наше сотрудничество в сфере пищевой перерабатывающей промышленности, потому что эти компетенции есть как со стороны Гомельской области, так и со стороны Брянской области. Здесь, безусловно, мы должны взаимодополнять, развиваться в сфере экспорта.

На форуме также обсудили совместный выход на рынки третьих стран. Помимо деловых встреч и подписания соглашений, пятый региональный форум «Гомель-Брянск» завершился торжественным митингом на площади Восстания – участники почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.