«Стать педагогом было моей детской мечтой». Почему парни идут в учителя?

Валерия Борисевич, корреспондент:

В этом году стены БГПУ буквально трещат от количества парней. Видимо, скульптура «Учительница первая моя», действительно, помогла исполнить желание новоиспеченных педагогов.

Профессия педагога становится всё более популярной среди парней, и в этом году на некоторых факультетах молодых людей оказалось практически столько же, сколько и девушек! К примеру, на факультет физического воспитания поступило почти 60% юношей, на физико-математический – 40%. Настоящим рекордсменом стал исторический факультет – преподавать историю захотели более 60% представителей сильного пола.

Александр Жук, ректор БГПУ им. М. Танка:

Все понимают, что сегодня это стабильная профессия с хорошими условиями труда, со стабильной заработной платой и с рядом других преимуществ: двухмесячный летний отпуск.

Как утверждают эти парни, получить профессию педагога – их мечта. После окончания университета Артём будет пятым учителем в семейной династии. Только по материнской линии у юноши девять педагогов, из них четверо – мужчины. Однако встать на педагогический путь Артёма вдохновили не только родители, но и школьные учителя. Артём Кастелей, студент факультета естествознания БГПУ им. М. Танка:

Я все детство наблюдал, как моя мама и бабушка работают, и я знал, что хочу с пылкостью отнестись к своей будущей профессии и хочу работать в школе.

Сейчас в Беларуси более 70 тыс. педагогов, и их число постоянно растёт. В 2019 году освоить профессию захотели более 4 тыс. абитуриентов, это на 500 больше, чем год назад. К примеру, средний конкурс в педагогическом вузе – более двух человек на место, а на некоторых специальностях он и вовсе доходил до 10. Студентами в БГПУ довольны: на всех факультетах собралось более 150 медалистов и обладателей красных дипломов. Евгений Бондарович, студент исторического факультета БГПУ им. М. Танка:

Дело в том, что стать педагогом было моей детской мечтой, которую я, наконец-то, смогу осуществить. Две мои прабабушки были педагогами: одна – русской литературы и языка, вторая – белорусской литературы и языка. Я думаю, это как-то генетически передалось.

Антон Лещинский, студент филологического факультета БГПУ им. М. Танка:

Педагог – это профессия от Бога, ее надо выбирать душой и чувствовать, что ты это, действительно, хочешь. У меня есть брат, сестра, я их учу чему-то и понимаю, что я им приношу пользу: даю знания, которые они смогут применить в реальной жизни. Я понял, что мне надо идти сюда на филологический факультет, на мою специальность, я буду учить языки и играть на пианино.

Михаил решил поступить на физико-математический факультет ещё и из-за любви к робототехнике. Занятия в университете только начались, а юноша уже допоздна пропадает за сборкой моделей для будущих роботов. Михаил Раевский, студент физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка:

Даже самые знаменитые ученые, как Эйнштейн, без своих педагогов ничего бы не смогли. Когда я зашел в этот кабинет и увидел этого слона, то сразу понял, что должен построить такого же. Я поставил себе цель и собираюсь идти к ней.