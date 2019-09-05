Семилетняя девочка из Минска отдала все подарки на день рождения нуждающимся

Новости Беларуси. Маленькая девочка с большим сердцем. Минчанка Злата Тарасевич необычно отметила свой седьмой день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девочка передала все полученные подарки нуждающимся детям. Организовать праздник семье помогли сотрудники и волонтеры Красного Креста. О добром деле, для которого всегда найдется повод, видеоматериал Ксения Худолей.

5 сентября двор 79-го дома по улице Одинцова выглядел как никогда нарядно и празднично. С самого утра Мария украсила площадку гирляндами и плакатами, приготовила свой плюшевый костюм и с нетерпением ждала гостей.

Повод для праздника, безусловно, был: любимой дочке Злате сегодня исполнилось семь. Правда, в этом году праздник отметили в абсолютно новом формате.

Мария Тарасевич, мама:

Злата узнала о Красном Кресте на детском празднике. Я ей сказала: вот так давай сделаем – к нам будут приходить гости, гости будут приносить не тебе подарки, а уже будут помогать нуждающимся людям. Она: «Ну да, хорошо» – то есть она была не против. На самом деле меня это очень порадовало.

Сделать свой день рождения благотворительным – значит, добровольно отказаться от подарков. Принять такое решение Злате оказалось проще, чем предполагали взрослые. В ответ на искренность школьницы волонтеры Красного Креста пообещали все игрушки передать в больницы, социально-педагогические центры и дома-интернаты.

Злата Тарасевич:

Мне бы хотелось помочь детям, у которых нет родителей и которые живут в детдоме. Я просто люблю делать очень добрые дела. Мне это нравится делать, это интересно.

Елена Штанюк, председатель центральной районной организации Белорусского общества Красного Креста:

Очень символично, что эта девочка родилась сегодня, 5 сентября, во Всемирный день благотворительности. Поэтому от лица Белорусского общества Красного Креста мне хочется выразить всем-всем благодарность, кто помогает нам творить добро. Только вместе мы сила.

Поддержать по-настоящему взрослое решение Златы пришли все соседи. И совершенно неважно, что стало поводом для доброго поступка девочки – был ли это веселый день в парке, хороший мультфильм или интересная книга.